Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно объявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Недавно артистка представила чувственный дуэт с Артемом Пивоваровым на песню "Думи", написанную на слова Тараса Шевченко. И этот раз опубликовала в своем микроблоге необычное видео, на котором сама исполняет эту композицию.

В ролике Надя запечатлена на улице, над ее головой видно серые тучи в небе, а вокруг гуляет ветер. Перед камерой артистка появилась в простом наряде спортивного стиля – светлых брюках, серой кофте оверсайз и с еще одной кофтой на плечах. Ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице выражение боли и грусти.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Под небом все только временно бывает". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артистки, требуя от нее украиноязычный альбом. "Ждем твои украинские песни и альбом", "Очень ждем новый альбом", "Скучаю по тебе", "Очень ждем украинские песни", "Я думаю, что украинский альбом от Нади станет настоящим хитом", "Какая красивая", "Очень красиво. Песня касается сердца", - пишут в комментариях.

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