Минулого року танцівниця вляпалася в скандал через гомофобні висловлювання і відкрите презирство до MELOVIN.

Як повідомляє Politeka.net, українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" 2018 року Ілона Гвоздьова в інтерв'ю Славі Дьоміну прокоментувала конфлікт з MELOVIN і зазначила, що шкодує про те, що назвала представників ЛГБТ-спільноти "психічно нездоровими людьми".

Вона зізналася, що війна не змінила їх напружені стосунки з MELOVIN. При цьому Ілона Гвоздьова стала по-іншому ставитися до представників ЛГБТ-спільноти.

"Я не можу сказати, що війна змінила саме наші з Меловіном відносини. Але, чесно кажучи, я забираю свої слова щодо "психічно хворих людей", щодо їх орієнтації" - заявила Гвоздьова.

Танцівниця пояснила, що з початком війни побачила як багато чоловіків саме нетрадиційної орієнтації стали на захист нашої країни. Це викликало в ній велику повагу і повністю змінило її думку.

"Взагалі я усвідомила, що не має значення, якої орієнтації людина, головне, що у неї в серці, на душі і з якими мотивами вона це робить. Мені здається, кожного зараз потрібно підтримувати, а не що-небудь вказувати", - висловилася Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, конфлікт зірок почався, коли переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова різко висловилася про виступ Melovin в 3-му випуску нового сезону шоу. Гвоздьовий не сподобалася ні постановка номера, ні образ виконавця, ні техніка його партнерки Лізи Русиної. Також танцівниця вляпалася в скандал через гомофобні висловлювання і відкрите презирство до MELOVIN.

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