Як повідомляє Politeka.net, Українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" 2018 року Ілона Гвоздьова в інтерв'ю славі Дьоміну розсекретила ім'я співачки, яка відмовилася від кар'єри в рф, щоб допомагати українським біженцям.

За її словами, це Віра Брежнєва, яка показала свою сміливість і на даний момент збирає гумдопомогу українцям в Польщі.

"Я вважаю, що це дуже велика сміливість – забити на свою кар'єру в Росії, тим більше, я думаю, у них там були зовсім інші гонорари і взагалі статус, і слава, і подібне. Вважаю це великою сміливістю тих артистів, які проявили свою громадянську позицію, чітко сказавши, не побоявшись ось цих всіх наслідків. Це сміливо. За це можна поважати", - зазначила Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" розкритикувала Лободу за мовчання.

Як Politeka повідомляла, зірка "Танців з зірками" Гвоздьова здивувала своїми кулінарними талантами.

Також Politeka писала, Гвоздьова з "Танців з зірками" показала важкі реалії будівництва власного будинку.