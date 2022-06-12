Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" показала, чим відрізняються мрії про власний будинок від реальності його будівництва.

Як пише Politeka.net, відома хореограф поділилася в своєму Instagram новим постом, в якому показала свої нинішні реалії. Раніше Гвоздьова розкрила, що вони з чоловіком нарешті приступили до будівництва власного будинку, про який мріяли вже давно.

Цього разу танцівниця поділилася жартівливим відео на цю тему. На перших кадрах Гвоздьова розслаблено лежить на залитому сонцем газоні, мрійливо дивлячись вгору.

"Це я уявляю як буду відпочивати на терасі власного будинку", - підписала кадри хореограф.

Однак картинка тут же змінюється на більш приземлені реалії людини, що будує будинок. На них Гвоздьова з лопатою в руках в буквальному сенсі слова "розгрібала" будматеріали.

"Віра і праця все перетруть! Віримо в перемогу, будуємо наше майбутнє!", - підписала відео танцівниця.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Бог на допомогу Іллоночка, побудуєтеся і будете жити довго і щасливо у вашому гніздечку", "віримо в перемогу", "праця, Віра і любов – ми щасливі будемо знову", "це про мене. Купили дачу, щоб відпочивати-постійно кожен день потрібно щось робити, щоб було красиво", - пишуть люди.

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