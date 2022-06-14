Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова в інтерв'ю славі Дьоміну розповіла, що думає про українських зірок, які довго час виступали в Росії, а тепер "перевзулися".

Так, за словами Ілони, вона вважає великою сміливістю те, як свою громадянську позицію проявив Макс Барських. Артист з перших днів війни повернувся в Україну і голосно висловився про напад Росії. А ось в щирість Світлани Лободи, яка не відразу почала говорити про війну, Гвоздьова не дуже вірить.

"З приводу Свєти Лободи, ну дивись, вона не моя подруга, я її ніколи не знала так прям близько. Але можу сказати, що, мені здається, що в якийсь час вона зрозуміла, щоб в першу чергу зберегти свою кар'єру в майбутньому, потрібно щось робити в бік України. Тому що перший тиждень або два вона теж мовчала. Мені здається, що якщо ти чітко розумієш, що в твоїй країні війна, то ти не можеш два тижні чекати, а тільки потім для тебе якесь прозріння прийшло там. Коротше кажучи, як казав Станіславський: "Не вірю!",- розповіла Ілона славі Дьоміну.

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