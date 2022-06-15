Популярна співачка, солістка групи Go - a Катя Павленко часто радує шанувальників патріотичними кадрами в Instagram з уривками з нових композицій. Також виконавиця розповідає про життя і будні тепер, коли концерти відкладені на "потім". В інтерв'ю артистка розповіла, що зараз їй навіть погрожують з рф через патріотичну позицію.

Після листувань з деякими росіянами Катерина зрозуміла, що їх не змінити, шкода було дітей:

«У перші дні війни у мене вже зникла всяка толерантність, тому що ще до цього у мене були надії, що все-таки діти не винні в тому, що вони народилися в Росії і не повинні страждати за батьків».

Однак погрози і негатив з образами переконали артистку в тому, що можна щось виправити:

"Там така політика, там таке виховання з самого дитинства, люди живуть в цьому середовищі. Те, що якась там українська артистка щось там скаже, малоймовірно, що це на когось вплине».

Дивували Катерину дуже агресивні повідомлення: "Ой, Катя, уявляєш, у нас закрили сьогодні каток, тому що Україну бомблять. Як Ви вже задовбали своїми бомбардуваннями, швидше б ви здохли".

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