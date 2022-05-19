Танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", которая недавно вернулась в Украину с детьми, рассказала, как они переживают происходящее.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - успешная украинская танцовщица, победившая на проекте "Танці з зірками". Звезда недавно вернулась в Украину с детьми, чтобы воссоединить семью. А на новых сторис в Инстаграм Илона решила ответить на вопросы фанатов.

"Как вы и дети реагируете на сирены? Отвыкла, боюсь возвращаться к стрессу", - написала фанатка в вопросе.

"Честно говоря, сирены слышно поодиноко, но я на ночь закрываю окна, и у нас не слышно ничего. Дети спят спокойно, счастливо и тихо", - отметила Илона в своем ответе.

А до этого Илона показала, как у нее пришло несколько сообщений о воздушной тревоге.

"Тихой нам всем ночи", - написала Илона в публикации.

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