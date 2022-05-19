Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - успешная украинская певица. Звезда как и другие знаменитости поддерживает украинцев в борьбе за независимость, освещая войну в своих блогах. А в этот раз Настя показала свою вышиванку, поделившись постом в Инстаграм.
"Украинская вышиванка всегда была, есть и будет значительно больше, чем только одеждой. Это символ красоты нашей Родины, ее процветания и силы. В каждом стожке и орнаменте вшита наша история.
Наши традиции, наша вышиванка - это то, что всегда будет передаваться из поколения в поколение, несмотря на все обстоятельства и невзгоды, несмотря на боль войны, сколько времени не прошло. Потому что это наша украинская душа – а она несгибаемая, красивая, свободная и независимая!
В прошлом году, 24 августа, когда была сделана эта фотография, никто и не мог подумать, что Украина будет вынуждена снова бороться за свою Независимость", - написала Каменских.
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