Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - успешная украинская певица. Звезда как и другие знаменитости поддерживает украинцев в борьбе за независимость, освещая войну в своих блогах. А в этот раз Настя показала свою вышиванку, поделившись постом в Инстаграм.

"Украинская вышиванка всегда была, есть и будет значительно больше, чем только одеждой. Это символ красоты нашей Родины, ее процветания и силы. В каждом стожке и орнаменте вшита наша история.

Наши традиции, наша вышиванка - это то, что всегда будет передаваться из поколения в поколение, несмотря на все обстоятельства и невзгоды, несмотря на боль войны, сколько времени не прошло. Потому что это наша украинская душа – а она несгибаемая, красивая, свободная и независимая!

В прошлом году, 24 августа, когда была сделана эта фотография, никто и не мог подумать, что Украина будет вынуждена снова бороться за свою Независимость", - написала Каменских.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Настя красотка", "Украина в сердце", "Не молчите о Донецкой области. Война не закончилась", "Моя любовь, небесная", "Слава Украине", "Я не из Украины, но очень интересуюсь этим вопросом. Войну нельзя оправдывать по каким-либо причинам. Надеюсь, в мире будет немного мирнее. Слава Украине".

Напомним, Каменских не сдержала эмоций, рассказывая о своих отношениях с мамой

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