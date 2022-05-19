Телеведущая Леся Никитюк честно призналась, почему не надела вышиванку в праздничный день.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая. Артистка сейчас активно помогает украинцам и освещает войну. Никитюк также на днях призналась, что у нее есть проблемы с работой и она не знает, чем заняться. А в этот раз Леся в своем Инстаграм рассказала, почему в День вышиванки не надела праздничный наряд.

"Мои вышиванки остались в Киеве. Тут только футболки. А деньги тратить на новую, пока нет смысла.... Их есть куда сейчас направлять. Буду лайкать сегодня ваши вышиванки", - написала Никитюк.

Также Леся добавила фото, на котором была в джинсовых шортиках, белой блузе и с шикарным венком на голове.

До этого Никитюк репостнула свое фото в вышиванке, которое опубликовал "Новый канал"

"С днем вышиванки", - было написано в публикации.

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