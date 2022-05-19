Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая. Артистка сейчас активно помогает украинцам и освещает войну. Никитюк также на днях призналась, что у нее есть проблемы с работой и она не знает, чем заняться. А в этот раз Леся в своем Инстаграм рассказала, почему в День вышиванки не надела праздничный наряд.
"Мои вышиванки остались в Киеве. Тут только футболки. А деньги тратить на новую, пока нет смысла.... Их есть куда сейчас направлять. Буду лайкать сегодня ваши вышиванки", - написала Никитюк.
Также Леся добавила фото, на котором была в джинсовых шортиках, белой блузе и с шикарным венком на голове.
До этого Никитюк репостнула свое фото в вышиванке, которое опубликовал "Новый канал"
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Новым избранником дочери Путина оказался танцор Зеленский, СМИ выдали подробности: старше на 17 лет
Понесли потери и отступили: оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях
Мобилизовать больше некого: оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт
Вряд ли закончится: эксперт объяснил продление военного положения до конца лета
"С днем вышиванки", - было написано в публикации.
Напомним, беда настигла Лесю Никитюк, звезда не стала молчать
А еще Politeka сообщала, что безработная Леся Никитюк задумалась над сменой профессии
Также Politeka писала, что Никитюк показала самого любимого и родного человека