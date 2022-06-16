Епатажний український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який минулого літа зробив камінг-аут, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист, який нещодавно повернувся в Україну після закордонних концертів, заінтригував шанувальників ефіром на "плюсах".

Костя опублікував у соцмережі зухвале чорно-біле фото, на якому постав у строгому образі з чорним піджаком і модними сонцезахисними окулярами. При цьому можна замінити, що артист змінив стрижку, а його обличчя виглядає схудлим.

Як виявилося, Melovin анонсував свою участь у шоу "Сніданок", де виконає фрагмент свого нового хіта. У підписі до публікації він написав: "Меловінатори, завтра вранці я в Києві, заспіваю шматочок своєї нової пісні спеціально для ранкового шоу @snidanok з 1+1. Прокидаємося разом!".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото зіркового красеня: "Яка хороша новина", "О, Мел, який ти хороший", "Рота підйом!", "Вау, несподівано", "З поверненням! Заінтригував", "Ти такий хороший", "Такий елегантний. Ура, нова пісня", "Я так неймовірно скучила", "Що ж хороший такий? Очей не відірвати", "Дуже чекаємо нової пісні", "Обожнюю такі сюрпризи", "Чудово!".

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