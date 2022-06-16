Эпатажный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который прошлым летом сделал каминг-аут, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист, который недавно вернулся в Украину после заграничных концертов, заинтриговал поклонников эфиром на "плюсах".

Костя опубликовал в соцсети дерзкое черно-белое фото, на котором предстал в строгом образе с черным пиджаком и модными солнцезащитными очками. При этом можно заменить, что артист сменил стрижку, а его лицо выглядит похудевшим.

Как оказалось, Melovin анонсировал свое участие в шоу "Сніданок", где исполнит фрагмент своего нового хита. В подписи к публикации он написал: "Меловинаторы, завтра утром я в Киеве, спою кусочек своей новой песни специально для утреннего шоу @snidanok с 1+1. Просыпаемся вместе!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото звездного красавчика: "Какая хорошая новость", "О, Мэл, какой ты хороший", "Рота подъем!", "Вау, неожиданно", "С возвращением! Заинтриговал", "Ты такой хороший", "Такой элегантный. Ура, новая песня", "Я так невероятно соскучилась", "Что же хороший такой? Глаз не оторвать", "Очень ждем новой песни", "Обожаю такие сюрпризы", "Прекрасно!".

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