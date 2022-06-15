Популярная украинская певца и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая вместе с коллективом активно гастролирует за границей с благотворительными концертами, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась трогательным видео, на котором исполняет народную песню.

В ролике Юлия появилась в необычном черно-белом наряде, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Она очень красиво исполнила народную песню "Ой, у вишневому саду", причем акапелльно, без музыкального сопровождения. Надо сказать, что это исполнение пробирает до слез и мурашек.

В подписи к публикации Санина рассказала, что присоединилась к проекту #VOICESOFNATION, который начал глянец vogue_ukraine для популяризации украинских песен. "Мне очень приятно приобщиться к творческому проекту @vogue_ukraine #VOICESOFNATION, направленному на продвижение украинской песни и поэзии и поддержку нашей страны в мире. Я выбрала для исполнения украинскую народную песню "Ой, у вишневому саду". Ее знает каждый украинец, хочу, чтобы она звучала на весь мир", - рассказала Юлия.

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