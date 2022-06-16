Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу "Холостячка", совсем недавно прилетела из Бельгии в Польшу и сразу же поделилась приятными впечатлениями. Артистка была восхищена поддержкой нашей страны, цветущими улицами и флагами Украины едва ли не на каждом сдании.

Сразу после прилета также Мишина отправилась с сыном исполнить его маленький план. Несмотря на желание мамы правильно питаться, сын Ксении любит побаловать себя вредной пищей.

Ксения показала своего сына Платона, который отправился на поиски вкусных "вредностей".

"Так, первым делом мы в Мак. У Платона есть личная традиция в каждой новой стране пробовать Мак. Только ничего не говорите, я знаю, что это вредно. Мы чуть-чуть" - рассказывает Мишина.

"Накормить в заведениях просто нереально… или макароны, или пицца, и точка", - подписала еще один сторис Мишина.

Также звезда выложила в сторис видео из Польши, куда как раз приехала. Похоже, эти видео Ксения снимала, едя в машина улицами Варшавы. В сторис она подписала, что Польша ей очень напоминает Украину по ощущениям.

"Сегодня, когда я знаю, как сильно Польша нам помогла и как люди в Польше отнеслись к тем украинцам, которые сбежали от войны, я смотрю на нее совсем другими глазами, энергия благодарности переполняет меня", - подписала одну из сторис Мишина.

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