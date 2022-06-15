Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва у своєму Instagram розповіла про приємне у своєму житті.

Нещодавно виконавиця випустила кліп на пісню «Думи», яку вони записали з Артемом Пивоваровим. В основу тексту для цієї пісні ліг культовий вірш Тараса Шевченка»Думи".

У своєму пості Дорофєєва повідомила, що за зовсім невеликий відрізок часу нова пісня полюбилася її шанувальникам.

"Ваші коментарі під кліпом Думі змушують мене посміхатися частіше! Дякуємо за активність і 3 мільйони переглядів", - написала співачка.

Вона також поділилася новим милим фото. На знімку Дорофєєва сиділа в домашній обстановці біля розстеленого ліжка. Зірка була одягнена в картатий літній сарафан. На обличчі Дорофєєвої красувалася мила посмішка.

Шанувальники зірки не змогли пройти повз.

"Блін)) так природно посміхаєшся", "продовжуй українською! Він тобі йде", "а твоя посмішка змушує посміхатися нас спасибі за цю українську пісню", "спасибі тобі і Артему за хорошу інтерпретацію настрою кожного українця",- пишуть люди.

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