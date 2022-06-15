Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева в своем Инстаграм рассказала о приятном в своей жизни.

Недавно исполнительница выпустила клип на песню «Думи», которую они записали с Артемом Пивоваровым. В основу текста для этой песни легло культовое стихотворение Тараса Шевченко «Думы».

В своем посте Дорофеева сообщила, что за совсем небольшой отрезок времени новая песня полюбилась ее поклонникам.

«Ваши комментарии под клипом Думи заставляют меня улыбаться чаще! Спасибо за активность и 3 миллиона просмотров», - написала певица.

Она также поделилась новым милым фото. На снимке Дорофеева сидела в домашней обстановке у расстеленной кровати. Звезда была одета в клетчатый летний сарафан. На лице Дорофеевой красовалась милая улыбка.

Поклонники звезды не смогли пройти мимо.

«Блин)) так естественно улыбаешься», «Продолжай на украинском! Он тебе идет», «А твоя улыбка заставляет улыбаться нас спасибо за эту украинскую песню», «спасибо тебе и Артему за хорошую интерпретацию настроения каждого украинца», - пишут люди.

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