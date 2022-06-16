Відома ведуча поділилася роздумами в своєму Instagram.

Осадча опублікувала страшні кадри, на яких люди лежали без ознак життя у власному житлі. На думку ведучої, подібні жахи-те, до чого не повинні звикати українці і разом з ними і весь світ.

"Реальність до якої не можна звикати. Кожен день в Україні вбивають людей, дітей, це геноцид, це жахлива реальність, це не просто слова або просто фото, Це життя людей…", - емоційно написала Осадча.

За її словами, подібні фото не можуть не впливати на людину.

"З кожною такою публікацією діра всередині стає все більше, діра несправедливості і жаху.... Діра, яка бажає кричати, що так не можна, Життя не так влаштована, щоб гинули люди, за рішенням божевільного карлика.... Я точно знаю, що є справедливість і кармічний маятник і чекаю, коли він почне своє зворотний рух, але чому так довго?", - з болем поцікавилася ведуча.

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