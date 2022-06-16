Известная ведущая поделилась размышлениями в своем Инстаграм.

Осадчая опубликовала страшные кадры, на которых люди лежали без признаков жизни в собственном жилье. По мнению ведущей, подобные ужасы – то, к чему не должны привыкать украинцы и вместе с ними и весь мир.

«Реальность к которой нельзя привыкать. Каждый день в Украине убивают людей, детей, это геноцид, это ужасная реальность, это не просто слова или просто фото, это жизнь людей…», - эмоционально написала Осадчая.

По ее словам, подобные фото не могут не влиять на человека.

«С каждой такой публикацией дыра внутри становится все больше, дыра несправедливости и ужаса…. Дыра, желающая кричать, что так нельзя, жизнь не так устроена, чтобы погибали люди, по решению безумного карлика…. Я точно знаю, что есть справедливость и кармический маятник и жду, когда он начнет свое обратное движение, но почему так долго?», - с болью поинтересовалась ведущая.

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