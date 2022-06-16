Як пише Politeka.net, відповідним постом артистка поділилася в своєму Instagram.

Alyona Alyona перерахувала цілий ряд питань, які через війну виникають в українців. Публікацію зірка супроводила відповідними ілюстраціями.

"Чому ми повинні це чути? Чому у людей забрали безпеку? Чому люди повинні страждати? Чому у людей забрали будинки? Чому діти повинні плакати? Чому?", - йдеться в емоційній публікації співачки.

Alyona Alyona поцікавилася у своїх шанувальників, з якими з цих питань вони зіткнулися особисто. У коментарях українці доповнили список своїми варіантами.

"Чому у Путіна немає мізків?", "Чому і за що?", "Чому пуйло так довго лежить в комі? Вже вистачить. Концерт Кобзона через нього затримують", "чому це сталося? Чому нас ненавидять? Чому нам не дають жити вільно? Чому всі страждають від рашки?", "Чому я повинна залишати будинок... найболючіше", "чому вмирають кращі?", "Чому у моїх дітей забирають майбутнє?",- пишуть люди.

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