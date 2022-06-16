Как пишет Politeka.net, соответствующим постом артистка поделилась в своем Инстаграм.

Alyona Alyona перечислила целый ряд вопросов, которые из-за войны возникают у украинцев. Публикацию звезда сопроводила соответствующими иллюстрациями.

«Почему мы должны это слышать? Почему у людей забрали безопасность? Почему люди должны страдать? Почему у людей забрали дома? Почему дети должны плакать? Почему?», - говорится в эмоциональной публикации певицы.

Alyona Alyona поинтересовалась у своих поклонников, с какими из этих вопросов они столкнулись лично. В комментариях украинцы дополнили список своими вариантами.

«Почему у путина нет мозгов?», «Почему и за что?», «Почему пуйло так долго лежит в коме? Уже хватит. Концерт Кобзона из-за него задерживают», «Почему это произошло? Почему нас ненавидят? Почему нам не дают жить свободно? Почему все страдают от рашки?», «Почему я должна покидать дом… самое болезненное», «Почему умирают лучшие?», «Почему у моих детей отнимают будущее?», - пишут люди.

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