Популярний український музикант Сергій Бабкін, який зараз активно гастролює за кордоном, не так давно влаштував концерт в Америці. Про це розповідала і дружина артиста - Сніжана.
Цього разу вона вирішила преставити кілька щасливих кадрів з чоловіком і дітьми. Вони вирішили влаштувати між робочими буднями трохи відпочинку для всієї родини.
Причому Сніжана показала, що такі моменти особливо цінні і їм добре і так, головне разом.
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Раніше артист виклав теплі кадри зі своїх концертів в Америці, де виступав два тижні з благодійними концертами.
На фотографіях можна побачити, що дуже багато людей прийшли на концерти Сергія, ще й принесли з собою українську символіку. До того ж і сам музикант вийшов на сцену з прапором України. У підписі до публікації Бабкін розповів, як його зустрічали.
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