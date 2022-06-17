Популярний український музикант Сергій Бабкін, який зараз активно гастролює за кордоном, не так давно влаштував концерт в Америці. Про це розповідала і дружина артиста - Сніжана.

Цього разу вона вирішила преставити кілька щасливих кадрів з чоловіком і дітьми. Вони вирішили влаштувати між робочими буднями трохи відпочинку для всієї родини.

Причому Сніжана показала, що такі моменти особливо цінні і їм добре і так, головне разом.

"На шиї буду сидіти, ось так" - коментує дитина пари, чим відразу ж насмішив роїтелів.

Раніше артист виклав теплі кадри зі своїх концертів в Америці, де виступав два тижні з благодійними концертами.

На фотографіях можна побачити, що дуже багато людей прийшли на концерти Сергія, ще й принесли з собою українську символіку. До того ж і сам музикант вийшов на сцену з прапором України. У підписі до публікації Бабкін розповів, як його зустрічали.

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