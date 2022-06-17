Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который сейчас активно гастролирует за границей, не так давно устроил концерт в Америке. Об этом рассказывала и супруга артиста - Снежана.

В этот раз она решила преставить несколько счастливых кадров с мужем и детьми. Они решили устроить между рабочими буднями немного отдыха для всей семьи.

Причем Снежана показала, что такие моменты особенно ценны и им хорошо и так, главное вместе.

"На шее буду сидеть, вот так" - комментирует ребенок пары, чем сразу же насмешил роителей.

Ранее артист выложил теплые кадры со своих концертов в Америке, где выступал две недели с благотворительными концертами.

На фотографиях можно увидеть, что очень много людей пришли на концерты Сергея, еще и принесли с собой украинскую символику. К тому же и сам музыкант вышел на сцену с флагом Украины. В подписи к публикации Бабкин рассказал, как его встречали.

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