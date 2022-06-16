Як повідомляє Politeka.net, останнім часом Анджеліна Джолі стала частіше звертати увагу публіки на себе, так як вперше за довгий час знову приступає до зйомок у фільмі, але вже в якості режисера. Більш того, виконавиця буде блищати поруч зі всесвітньо відомими колегами.
Справа в тому, що актриса і режисер займається зйомкою фільму за участю Сальми Хайек. Джолі відвідала знімальний майданчик свого фільму в Італії в білому напівпрозорому довгому топі і брюках.
Кадри відразу ж з'явилися на фан-сторінках зірки в Instagram. Образ артистка традиційно доповнила світлим капелюхом з чорною стрічкою, а також захисною маскою чорного кольору. Причому темна захисна маска-головний аксесуар останніх двох років.
Нагадаємо, 47-річна Анджеліна Джолі займається створенням фільму "Без крові" за книгою Алессандро Барікко.
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Раніше стало відомо, Бред Пітт звинувачує свою колишню дружину Анджеліну Джолі в спробі навмисне заподіяти йому шкоду, завдавши шкоди репутації їх виноробні після того, як вона таємно продала свою частку в їх спільній французькій виноробні «російському олігарху».
У нових юридичних документах юридична команда Пітта заявила, що Miraval був» пристрасним "проектом артиста і Анджеліна" поки нічого не внесла в успіх компанії, вона пішла далі і продала свою частку бізнесменові-мільярдерові Юрію Шефлеру.
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