Як повідомляє Politeka.net, останнім часом Анджеліна Джолі стала частіше звертати увагу публіки на себе, так як вперше за довгий час знову приступає до зйомок у фільмі, але вже в якості режисера. Більш того, виконавиця буде блищати поруч зі всесвітньо відомими колегами.

Справа в тому, що актриса і режисер займається зйомкою фільму за участю Сальми Хайек. Джолі відвідала знімальний майданчик свого фільму в Італії в білому напівпрозорому довгому топі і брюках.

Кадри відразу ж з'явилися на фан-сторінках зірки в Instagram. Образ артистка традиційно доповнила світлим капелюхом з чорною стрічкою, а також захисною маскою чорного кольору. Причому темна захисна маска-головний аксесуар останніх двох років.

Нагадаємо, 47-річна Анджеліна Джолі займається створенням фільму "Без крові" за книгою Алессандро Барікко.

Раніше стало відомо, Бред Пітт звинувачує свою колишню дружину Анджеліну Джолі в спробі навмисне заподіяти йому шкоду, завдавши шкоди репутації їх виноробні після того, як вона таємно продала свою частку в їх спільній французькій виноробні «російському олігарху».

У нових юридичних документах юридична команда Пітта заявила, що Miraval був» пристрасним "проектом артиста і Анджеліна" поки нічого не внесла в успіх компанії, вона пішла далі і продала свою частку бізнесменові-мільярдерові Юрію Шефлеру.