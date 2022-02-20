Анджелина Джоли вместе со своими дочерями часто получает комплименты после появлений на публике.

Как пишет Politeka.net, знаменитая актриса Анджелина Джоли не рассказывает о личной жизни после того, как начала бракоразводный процесс с Брэдом Питтом. Причем долгое время из-за их разбирательств в социальных сетях обсуждали и их детей.

Изредка Джоли появляется с ними на публике, ходит в ресторан или за покупками. Старший сын Джоли Медокс улетел учиться заграницу, а остальные обучаются в разных заведениях, подальше от внимания публики. Также артистка гордится своими дочерями и не запрещает им менять образы, стиль и даже пол.

С тремя девушками Вивиен, Маршелин и Захарой артистка появилась на одном из мероприятий и покорила бережным отношениям к ним. Хоть дети и не ведут публичную жизнь, они вместе с Джоли всегда появляются на премьерах фильмов с ней.

Сейчас стиль Джоли максимально скромный и простой, в ее образах преобладают серые, черные и изредка белые тона. Только на день рождения она надела яркое желтое платье и вышла в свет с детьми для похода в ресторанах.

На фан-странице фанаты вспоминают, как идет звезде такой цвет и как стильно она выглядит без мрачных оттенков: «Ты великолепно выглядишь сногсшибательно😍; Прекрасная Анджелина Джоли; Медовая, как цветок; Хорошенькая женщина; Красавица❤️я тебя очень люблю».

Напомним, Анджелина Джоли в непривычном платье покрасовалась рядом с дочерью.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в короткой кофточке пощекотала нервы мужчин.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли с впалыми щеками и морщинами рассорила сеть.