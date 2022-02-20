Артистка хоть и практически не носит одежду с яркими цветами, изредка надевает весьма экстравагантные платья.

Как пишет Politeka.net, знаменитая актриса Анджелина Джоли не так часто говорит о себе, поэтому в социальных сетях активно распространяют любую информацию об артистке. Также Анджелина периодически блистает на важных пресс-конференциях в классических нарядах и тщательно скрывая фигуру.

Сейчас стиль Джоли максимально скромный и простой, в ее образах преобладают серые, черные и изредка белые тона. Только на день рождения она надела яркое желтое платье и вышла в свет с детьми для похода в ресторанах.

На фан-странице фанаты вспоминают, как идет звезде такой цвет и как стильно она выглядит без мрачных оттенков:

«Ты великолепно выглядишь сногсшибательно😍; Прекрасная Анджелина Джоли; Медовая, как цветок; Люблю твою красивую улыбку, мое сладкое сердце; Красивая улыбка 😍; Официальная🔥 любовь; Я люблю твою красивую улыбку, дорогая😍; Ты золото ❤️; Такая удивительная красивая моя жизнь👸 милая картинка, которую мы ищем; Хорошенькая женщина; Красавица❤️я тебя очень люблю».

В последнее время звезда стала чаще мелькать перед камерами, появляясь на светских мероприятиях. Однако, в то же время она не забывает о своей правозащитной деятельности.

Такой занятой образ жизни не мог не сказаться на внешности красотки. На многих снимках, сделанных папарацци в неожиданный момент, люди замечали, что в последнее время внешность Джоли заметно изменилась – актриса нередко выглядит уставшей. На фоне таких снимков поклонники нередко делятся архивными фото с молодой Энджи.

Напомним, Анджелина Джоли в непривычном платье покрасовалась рядом с дочерью.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в короткой кофточке пощекотала нервы мужчин.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли с впалыми щеками и морщинами рассорила сеть.