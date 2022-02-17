Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Анджелина Джоли своим появлением с детьми на публике всегда производит фурор и не остается без комплиментов или осуждений. Поскольку многим интересна жизнь артистки после развода, она намеренно не дает комментариев, чтобы не спровоцировать слухи.

Отметим, не так давно Джоли появилась вместе с Шайло на премьере фантастического фильма. Поклонники были впечатлены внешностью Джоли, которая долгое время даже образы не меняла.

Но на торжественном вечере блистала в платье цвета металлик с аккуратным декольте и без принтов. Наращенные волосы сменили ее образ, а макияж выгодно почеркнул знаменитые скулы Джоли.

«Словно коктейль красоты и привлекательности; Красиво ♥️; ❤️❤️Красивая мама и дочка ❤️; 💅Прямо на свободной птице; она сама как птица; Очень красиво❤️; изящна для души😍😍; Она девочка и что, лучше идти рука об руку с ее мамой, так она чувствует безопасность и спокойствие, ее взгляд очень милый, обе очень красивые, я люблю вас мои любимые Энджи и Шайло💕; Как, должно быть, гордятся Брэд и Энджи и ее бабушка такой красивой юной леди. 💕; как сестры смотрятся» - пишут в сети.

Как можно заметить, Анджелина Джоли продолжает посвящать себя правозащитной деятельности. Звезда выступила перед Сенатом в Вашингтоне, там она эмоционально обратилась к присутствующим и даже едва не пролила слезы из-за переживаний. На фото звезды же многие обсудили ее внешность.

Папарацци неоднократно удавалось снять звезду на улице, после чего в сети многие утверждали, что Джоли уже не выглядит так эффектно как раньше. В этот раз вышло также. Уставший взгляд, морщины, тусклый цвет лица – кадры получились весьма показательными. На фотографиях крупным планом, которые изредка попадают в сеть, можно увидеть, что Анджелина изменилась.

Напомним, Дочь Анджелины Джоли в сарафане матери изумила видом перед публикой: кадры.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли расплакалась, заговорив о несчастных детях: "Можно было спасти...".

Также Politeka писала, что Джоли честно показала лицо в морщинах и озадачила внешним видом: "Вау, она прекрасна".