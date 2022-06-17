Відомий український телеведучий Димитрій Комаров, який з перших місяців війни показував українцям, що зробили окупанти в містах під Києвом і на Донбасі, поділився у своєму Instagram знімком зі Святославом Вакарчуком.

У соцмережі Комаров показав миле фото з Вакарчуком, на якому вони мило посміхаються, стоячи поруч. Як виявилося, ведучий "Світ навиворіт" і фронтмен "Океану Ельзи" об'єдналися і зібрали мільйон гривень на придбання дрона. Однак на цьому знаменитості не зупиняються і продовжують допомагати українській армії.

У підписі до публікації Дмитро написав: "Обговорюємо з @sviatoslav.vakarchuk новий, пройдений в потрібному напрямку крок. Гроші на безпілотник 92-й бригаді зібрані. 1 мільйон гривень. Поїхали далі. Дякую кожному, хто причетний. Деталі розповість ініціатор та організатор флеш-мобу – студент @andriibendiuk".

Українці тут же почали коментувати нове фото Комарова з Вакарчуком: "Діма, який ви красивий і розумний", "Які ви класні", "Ой, хлопці, спасибі вам", "Люблю вас обох", "Ура, спасибі всім", "Разом до перемоги", "Дімка, ти класний", "Відмінне фото, люблю ваші передачі, пісні багато років. Всіх благ вам, дорогі наші. Слава Україні", "Які гарні", "Красиві хлопці", "Спасибі вам", "Ви круті".

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