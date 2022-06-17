Известный украинский телеведущий Димитрий Комаров, который с первых месяцев войны показывал украинцам, что сделали оккупанты в городах под Киевом и на Донбассе, поделился в своем Instagram снимком со Святославом Вакарчуком.

В соцсети Комаров показал милое фото с Вакарчуком, на котором они мило улыбаются, стоя рядом. Как оказалось, ведущий "Мир наизнанку" и фронтмен "Океана Эльзы" объединились и собрали миллион гривен на приобретение дрона. Однако на этом знаменитости не останавливаются и продолжают помогать украинской армии.

В подписи к публикации Дмитрий написал: "Обсуждаем со @sviatoslav.vakarchuk новый, пройденный в нужном направлении шаг. Деньги на беспилотник 92-й бригаде собраны. 1 миллион гривен. Поехали дальше. Спасибо каждому, кто причастен. Детали расскажет инициатор и организатор флэш-моба – студент @andriibendiuk".

Украинцы тут же принялись комментировать новое фото Комарова с Вакарчуком: "Дима, какой вы красивый и умный", "Какие вы классные", "Ой, ребята, спасибо вам", "Люблю вас обоих", "Ура, спасибо всем", "Вместе к победе", "Димка, ты классный", "Отличное фото, люблю ваши передачи, песни много лет. Всех благ вам, дорогие наши. Слава Украине", "Какие красивые", "Красивые парни", "Спасибо вам", "Вы крутые".

Напомним, "Слезы с первой секунды": Melovin растрогал украинцев премьерой песни о любви.

Как сообщала Politeka, "Давайте, вините простых людей": Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина.

Также Politeka писала, что "И не остановимся!": Кухар из "Танців з зірками" эмоционально ответила, почему уехала танцевать заграницу.