Популярный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который недавно вернулся из заграничных гастролей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил видео с эфира на "плюсах", где представил новую песню о любви.

В ролике можно увидеть, что Melovin с музыкантами и бэк-вокалисткой вживую исполнил фрагмент новой чувственной песни о любви. Как оказалось, артист стал гостем студии "Сніданок", где и представил композицию.

В подписи к публикации Melovin написал: "Сегодня эксклюзивно для "Сніданок с 1+1" решил акустически спеть отрывок своей новой песни #менінедзвони, которая уже очень скоро появится на всех цифровых платформах! Война войной, но люди продолжают любить, разводиться и жениться даже в такой сложный период! Пожалуй, это то, что очень отличает нашу страну от других. У нас всегда уместна любовь и всегда есть время для любви!".

Поклонники с восторгом приняли новую песню Кости, его засыпают комплиментами в комментариях: "А на ближайших концертах ты ее споешь?", "Очень душевно!", "Невероятная песня, уже хочу добавить ее в свой плейлист и слушать на повторе, ждем премьеру", "С премьерой", "Чувственная, душевная. Спасибо! Невероятная мелодия", "Чувственно", "До мурашек", "Слезы с первой секунды", "Очень понравилось. Ждем официального релиза".

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