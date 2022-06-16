Не так давно Катерина Кухар рассказала, что уже на данный момент очень чувствуется, как о войне начали говорить немного шепотом от дефицита сил. Где-то между утренним кофе в сториз появляется что-то об ужасной реальности, поэтому она желает продолжить рассказывать о сложных временах и не делает забывать о жертвах украинцев.

«Эта арена собрала не только людей, ценителей балета, но и тех людей, которые всем сердцем поддерживают Украину и разделяют с нами эту боль. Мы будем напоминать об этом, пока надо. И не остановимся ни на минуту.

Также к нам присоединился Владислав Богорад, посол Украины в Республике Чили. Каждый работает на своем фронте. С каждой новой бомбардировкой, запуском ракет, оккупацией города – количество детей, что остались без родителей, увеличивается! Поэтому мы ни на минуту не остановимся и продолжим работать на творческом фронте» - говорит Кухар.

Также на своей странице в Instagram звезда обратилась к украинцам с важным призывом: не привыкать к войне.

"Мы прошли уже такой большой путь, каждый на своем фронте!

Каждый из нас устал, но мы не можем ослаблять наш тыл, пока защитники и защитницы борются за победу, спят в окопах и... остаются молодыми навечно...", — пишет Екатерина Кухар.

Напомним, победитель "Голоса страны" Лазановский восхитил исполнением "Ой, у лугу червона калина".

Как сообщала Politeka, "Мастер шеф "Евгений Клопотенко показал, как изменилась его внешность:"украинизация пройдена успешно".

Также Politeka писала, что Егор Крутоголов из Дизель шоу" прошелся по путину и его целям в Украине.