Відомий український музикант і фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський вступив до лав Збройних сил України і тепер захищає Батьківщину на передовій. Нещодавно артист стурбував фанатів, не з'являючись в соцмережах, проте тепер вийшов на зв'язок і розповів, що з ним все добре. Знімок Олександра з фронту опублікували на сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram.
"Олександр Положинський, який захищає нашу країну в ЗСУ, поділився своїм фотознімком з фронту і заспокоїв шанувальників", - йдеться в повідомленні на сторінці шоу.
На фотографії Олександр зображений, мабуть, лежачи в окопі. На ньому Військова форма і картатий хустку на голові, а на обличчі промениста посмішка і теплий погляд.
Також там опублікували цитату Положинського: "Спасибі всім за хвилювання! Зі мною все добре, просто не було зв'язку. Хусткою вночі від комариків прикривався. Радий знову писати вам". Користувачі тут же почали коментувати знімок: "Бережіть себе, герої! Боже бережи Україну", "Спасибі Вам", "Слава ЗСУ", "Слава Україні", "Бережіть себе", "Спасибі вам".
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