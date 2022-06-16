Известный музыкант поделился снимком с передовой и рассказал, как у него дела.

Известный украинский музыкант и фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский вступил в ряды Вооруженных сил Украины и теперь защищает родину на передовой. Недавно артист обеспокоил фанатов, не появляясь в соцсетях, однако теперь вышел на связь и рассказал, что с ним все хорошо. Снимок Александра с фронта опубликовали на странице программы "ЖВЛ" в Instagram.

"Александр Положинский, защищающий нашу страну в ВСУ, поделился своим фотоснимком с фронта и успокоил поклонников", - говорится в сообщении на странице шоу.

На фотографии Александр запечатлен, видимо, лежа в окопе. На нем военная форма и клетчатый платок на голове, а на лице лучезарная улыбка и теплый взгляд.

Также там опубликовали цитату Положинского: "Спасибо всем за волнение! Со мной все хорошо – просто не было связи. Платком ночью от комариков прикрывался. Рад снова писать вам". Пользователи тут же начали комментировать снимок: "Берегите себя, Герои! Боже храни Украину", "Спасибо Вам", "Слава ВСУ", "Слава Украине", "Берегите себя", "Спасибо вам".

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