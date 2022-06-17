Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також зірка судить український проект"Майстер Шеф". У зірки є дочка Віра, яку вона народила в 2016 році від чоловіка, з яким розлучилася в 2020 році. Зараз Ользі активно приписують роман з колегою Володимиром Ярославським, з яким вона пише чергову книгу.

Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила заінтригувати поїздкою.

"Це буде найважливіше побачення", - написала Ольга.

По навігатору можна зрозуміти, що Оля їхала в містечко Закопане, який знаходиться в Польщі.

Після цього Мартиновська поділилася кадрами, де йде сильна злива і через скло авто практично нічого не видно. Ольга додала смайлик сліз.

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