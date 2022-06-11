Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известный парижский шеф-повар украинского происхождения. Также звезда судит проект "Мастер Шеф" и пишет кулинарные книги. После начала войны звезда занялась книгой об украинских кухне, а также устраивает благотворительные ужины, чтобы собрать деньги на поддержку Украины в это тяжелое время. Для последнего ужина в Праге приехал и ее коллега Владимир Ярославский.

Несмотря на благою миссию не все украинцы оценили работу шеф-поваров. В публикации о мероприятии многие раскритиковали Владимира, который покинул Украину, хотя многие мужчины не могут выехать из Украины.

Ольга решила стать на защиту коллеги, сняв несколько сторис.

"Друзья, с вашего позволения, на секундочку маленькое пояснение, что касается комментариев под последним моим постом, в котором я пишу о нашем благотворительном ужине в Праге, да. Вопросы, как Владимир выехал, что он сбежал из страны, или Коля или Вова. Никто никуда не бежал, по законодательству есть определенные мотивы, по которым, даже мужчина может выехать на несколько дней и вернуться в Украину. Так они и сделали, они сейчас на месте, на своих работах, выполняют свои обязательства. Ну, сорри, как мы будем делать какие-то большие вещи, если будем сидеть на месте в Киеве или в селах. Пожалуйста, будьте толерантными, спасибо", - сказала Ольга.

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