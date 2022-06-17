Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже. Также звезда судит украинский проект "Мастер Шеф". У Звезды есть дочь Вера, которую она родилаа в 2016 году от мужа, с которым развелась в 2020 году. Сейчас Ольге активно приписывают роман с коллегой Владимиром Ярославским, с которым она пишет очередную книгу.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила заинтриговать поездкой.

"Это будет самое важное свидание", - написала Ольга.

По навигатору можно понять, что Оля ехала в городок Закопаное, который находится в Польше.

После этого Мартыновская поделилась кадрами, где идет сильный ливень и через стекло авто практически ничего не видно. Ольга добавила смайлик слез.

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы, Мартыновская вступилась

А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, какой красавицей-спортсменкой растет ее дочь

Также Politeka сообщала, что грустная Мартыновская из "Мастер Шеф" сделала неожиданное признание



