Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже, а также судит проект "Мастер Шеф". Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз поделилась совместным фото с коллегой Владимиром Ярославским.

"Фото больше чем для сторос ;)

Смотрю и снова понимаю, что вместе всегда лучше! Легче! Больше! Сильнее! Увереннее! Счастливее! Вкуснее! Радостнее! Победнее! Хорошее!

Пожалуйста, перестаньте осуждать, кто с кем и как делает добро, кто как помогает!

Делайте, что вы можете сделать! И будет так, как должно быть!", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оля, вы невероятная девушка", "Греет сердце ваша любовь и дружба!", "Наши! Хорошая и прекрасная пара".

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы, Мартыновская вступилась

А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" поразила откровением о своей дочери, Ярославский оценил

Также Politeka сообщала, что Мартыновская и Ярославский показали, как сработались за пределами "Мастер Шеф"



