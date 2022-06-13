Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже, а также судит проект "Мастер Шеф". Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз поделилась совместным фото с коллегой Владимиром Ярославским.
"Фото больше чем для сторос ;)
Смотрю и снова понимаю, что вместе всегда лучше! Легче! Больше! Сильнее! Увереннее! Счастливее! Вкуснее! Радостнее! Победнее! Хорошее!
Пожалуйста, перестаньте осуждать, кто с кем и как делает добро, кто как помогает!
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Делайте, что вы можете сделать! И будет так, как должно быть!", - написала Ольга.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Оля, вы невероятная девушка", "Греет сердце ваша любовь и дружба!", "Наши! Хорошая и прекрасная пара".
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы, Мартыновская вступилась
А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" поразила откровением о своей дочери, Ярославский оценил
Также Politeka сообщала, что Мартыновская и Ярославский показали, как сработались за пределами "Мастер Шеф"