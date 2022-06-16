Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася в Києві і активно працювала на волонтерській кухні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними кадрами, а в підписі до них емоційно звернулася до українців жінка.

На нових фотографіях Даша зображена на тлі красивих кущів з квітучими трояндами, на одному зі знімків вона тримає на руках свого улюбленого песика. Перед камерою співачка з'явилася в стильному образі – на ній вузькі сині лосини, світла майка і картата сорочка. Волосся красуні розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Астаф'єва звернулася до українських жінок: "пишаюся великими жінками України. Ви неймовірні. Ті, хто зараз захищає нашу землю на передовій, і ті, хто допомагає біженцям з гарячих точок. Ті, хто відновлює свій бізнес, щоб годувати сім'ю і підтримувати економіку, і годують покинутих тварин. Ті, хто самостійно вивозить дітей в безпечні місця, і воюють на інформаційному фронті. Ті, хто вибирають життя і відчайдушно борються за неї.

Кожна з вас, ви всі, українки – найсміливіші героїні сучасності. Саме таким жінкам присвячена остання колекція бренду Харківського костюма з натуральної тканини. Весь одяг бренд робить вільний крій і підбирає такі кольори і фасони, щоб все гармонійно поєднувалося між собою. Дівчата врятували своє виробництво і товар, і зараз працюють віддалено, але не залишають свою справу, щоб зберегти робочі місця і підтримувати постраждалих від війни українців (20% кожного продажу йде на благодійність). Надихаюча і важлива справа! Дівчата, ви прекрасні. Давайте підтримувати один одного!".

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