Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве и активно работала на волонтерской кухне, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными кадрами, а в подписи к ним эмоционально обратилась к украинским женщина.

На новых фотографиях Даша запечатлена на фоне красивых кустов с цветущими розами, на одном из снимков она держит на руках своего любимого песика. Перед камерой певица появилась в стильном образе – на ней узкие синие лосины, светлая майка и клетчатая рубашка. Волосы красотки распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Астафьева обратилась к украинским женщинам: "Горжусь большими женщинами Украины. Вы невероятны. Те, кто сейчас защищает нашу землю на передовой, и те, кто помогает беженцам из горячих точек. Те, кто возобновляет свой бизнес, чтобы кормить семью и поддерживать экономику, и кормящие заброшенных животных. Те, кто самостоятельно вывозит детей в безопасные места, и воюющие на информационном фронте. Те, кто выбирают жизнь и отчаянно борются за нее.

Каждая из вас, вы все, украинки – самые смелые героини современности. Именно таким женщинам посвящена последняя коллекция бренда харьковского костюма из натуральной ткани. Вся одежда бренд делает свободный крой и подбирает такие цвета и фасоны, чтобы все гармонично сочеталось между собой. Девушки спасли свое производство и товар, и сейчас работают удаленно, но не оставляют свое дело, чтобы сохранить рабочие места и поддерживать пострадавших от войны украинцев (20% каждой продажи идет на благотворительность). Вдохновляющее и важное дело! Девушки, вы прекрасны. Давайте поддерживать друг друга!".

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