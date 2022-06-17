Популярний шеф-кухар і переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який нещодавно отримав престижну премію, як кращий фуд-блогер, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. так, цього разу кухар опублікував фото борщу і не тільки і поділився своєю думкою про унікальність і важливість цієї страви.

За словами Євгена, українці рідко шукають в Інтернеті рецепти борщу, так як у кожного є свій рецепт, в залежності від походження і регіону, в якому вони живуть. Також блогер розповів про те, що йому вдалося зібрати в його книзі аж 25 рецептів цієї української страви.

"У голові щойно прозвучало: скільки рецептів борщу ти знаєш-стільки разів ти українець. Ну, типу перекрутки цитати з мовами. Логіка в цьому моїй думці, звичайно, тому що не існує єдиного стандартизованого рецепта борщу, там всі деталі відрізняються в залежності від сім'ї та регіону. Але все одно думка суперечлива. Я поки не розумію, Чи подобається воно Мені. Звучить прикольно. Можете в коментах написати, як вам цікаво почитати. Але факт залишається фактом: досліджуєш борщ - досліджуєш Україну", - розповів Клопотенко.

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