Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны запустила важный социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками необычными публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз телезвезда выложила фотографию со встречи европейских лидеров и обратила внимание на интересную деталь, а также прокомментировала этот визит.

На снимке можно увидеть канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса. А между ними всеми стоит президент Украины Владимир Зеленский. И надо сказать, что украинский гарант по своему образу сильно отличается от нарядных и напыщенных европейских лидеров.

В подписи к публикации Осадчая поделилась своим мнением относительно этой встречи: "Красноречивое фото дня. Украина и нарядная Европа. Лидеры Франции, Италии и Германии решили приехать к нам вместе. Очень надеемся, что приехали сказать, что это не те страны, которые сопротивляются нашему кандидатству в ЕС. Мы показали всему миру, что мы нация непокоренных и всем в Европе нужно увидеть, как оно жить в войне, чтобы поддержка оружием была несомненна".

Напомним, "Слезы с первой секунды": Melovin растрогал украинцев премьерой песни о любви.

Как сообщала Politeka, "Давайте, вините простых людей": Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина.

Также Politeka писала, что "И не остановимся!": Кухар из "Танців з зірками" эмоционально ответила, почему уехала танцевать заграницу.