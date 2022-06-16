Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны запустила важный социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками необычными публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз телезвезда выложила фотографию со встречи европейских лидеров и обратила внимание на интересную деталь, а также прокомментировала этот визит.
На снимке можно увидеть канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса. А между ними всеми стоит президент Украины Владимир Зеленский. И надо сказать, что украинский гарант по своему образу сильно отличается от нарядных и напыщенных европейских лидеров.
В подписи к публикации Осадчая поделилась своим мнением относительно этой встречи: "Красноречивое фото дня. Украина и нарядная Европа. Лидеры Франции, Италии и Германии решили приехать к нам вместе. Очень надеемся, что приехали сказать, что это не те страны, которые сопротивляются нашему кандидатству в ЕС. Мы показали всему миру, что мы нация непокоренных и всем в Европе нужно увидеть, как оно жить в войне, чтобы поддержка оружием была несомненна".
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