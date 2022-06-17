Популярный шеф-повар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно получил престижную премию, как лучший фуд-блогер, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. так, в этот раз повар опубликовал фото борща и не только и поделился своим мнением об уникальности и важности этого блюда.

По словам Евгения, украинцы редко ищут в интернете рецепты борща, так как у каждого есть свой рецепт, в зависимости от происхождения и региона, в котором они живут. Также блогер рассказал о том, что ему удалось собрать в его книге аж 25 рецептов этого украинского блюда.

"В голове только что прозвучало: сколько рецептов борща ты знаешь – столько раз ты украинец. Ну, типа перекрутки цитаты с языками. Логика в этом моем мнении, конечно, потому что не существует единого стандартизированного рецепта борща, там все детали отличаются в зависимости от семьи и региона. Но все равно мнение противоречивое. Я пока не понимаю, нравится ли оно мне. Звучит прикольно. Можете в комментах написать, как вам рефлексирует, интересно почитать. Но факт остается фактом: исследуешь борщ – исследуешь Украину", - рассказал Клопотенко.

Напомним, "В гости с борщом!": Клопотенко из "Мастер Шеф" рассказал, как преобразится Киев после дерусификации.

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