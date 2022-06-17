Популярный украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно получил престижную премию, продолжает радовать постами в Инстаграм. Мужчина люибт рассказывать вкусных блюдах, делится рецептами и нередко интригует новостями.

«В Киеве может появиться Борщевая улица. Мы с командой подали это предложение в @kyiv.rada и теперь открытое голосование. Оно все – в рамках дерусификации. И мне нужна ваша помощь. Потому что, чтобы Борщева улица появилась, то за это должен проголосовать народ» - рассказала Клопотенко.

Он добавил, что

Как это сделать: Борщевая улица – это важно. Ибо борщ – это важно. И внутри страны, и за ее пределами.

«Аргументация: Национальная пища является культурным элементом, а также частью коммуникации страны и дипломатии. И одно из доказательств для иностранцев, что что-то для определенной нации ценно и частью ее культуры – это то, как эта нация тот элемент интегрирует в свой быт. P. S. @bondarenkovv, когда появится Борщевая улица, то ждите меня в гости с борщом» - рассказал Клопотенко

Также ресторатор выложил забавное видео, как готовит кулиш и заинтриговал рецептом.

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