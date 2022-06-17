Популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка взимку прийняла пропозицію і стала нареченою блогера Олександра Волошина, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня представила шанувальникам нову пісню, яку записала в дуеті з групою MBreeze, яка в 2018 році була учасником Нацвідбору на Євробачення.

У соцмережі Анна опублікувала коротке відео зі студії звукозапису, в якому дала можливість шанувальникам почути фрагмент нового хіта. На відео співачка разом зі своїм партнером по дуету сидять в напівтемряві і чуттєво виконують пісню, яка викликає мурашки.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Не можу більше чекати! На вас чекає наш дует з @mbreezeofficial! Це неймовірно ніжна, чуттєва пісня про силу любові на війні. Буду дуже вдячна за репост! У відео маленький шматок демо версії, але я дуже хочу ВАм його показати! Залиште реакцію в коментарях. Я цілий день сьогодні слухаю цей момент, в саме сердечко".

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