Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая зимой приняла предложение и стала невестой блогера Александра Волошина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка представила поклонникам новую песню, которую записала в дуэте с группой MBreeze, которая в 2018 году была участником Нацотбора на Евровидение.

В соцсети Анна опубликовала короткое видео из студии звукозаписи, в котором дала возможность поклонникам услышать фрагмент нового хита. На видео певица вместе со своим партнером по дуэту сидят в полумраке и чувственно исполняют песню, которая вызывает мурашки.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Не могу больше ждать! Вас ждет наш дуэт с @mbreezeofficial! Это невероятно нежная, чувственная песня о силе любви на войне. Буду очень благодарна за репост! В видео маленький кусок демо версии, но я очень хочу вам его показать! Оставьте реакцию в комментариях. Я целый день сегодня слушаю этот момент, в самое сердечко".

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