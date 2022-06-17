Ведуча з властивим їй гумором вирішила поділитися подробицями своїх нових реалій у власному Телеграм-каналі.
Нікітюк показала, що вони з мамою роблять під час повітряної тривоги. Судячи з її розповіді, вони з розумом підійшли до облаштування свого «укриття».
"Знову тривога. Ми з мамою Кет сидимо в туалеті. Тут у нас стіна, стіна, Стіна...зверху перекриття бетонне, сходи. Валіза з документами, вода. Є, чим відбиватися. Все є, крім протигаза, який захищає нас від цього злого запаху, який видає Рафік. Він дуже боїться тривоги, пускає «шептунів». Трошки можна тут задихнутися", - розповіла ведуча.
Вона також продемонструвала, що її мама "пересиджує" тривогу на закритому унітазі.
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"А ще мама Кет сидить на троні", - розповіла Нікітюк і залилася сміхом.
Втім, ведуча не забула нагадати українцям про те, що повітряна тривога – це серйозно.
"Сидіть в укриттях, не виходьте і не ігноруйте сигнали тривоги. Хиханьки і хаханьки їм там!", - грізно звернулася до шанувальників зірка.
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