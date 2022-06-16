Популярная украинская певца Тина Кароль довольно долгое время ведет Инстаграм в едином стиле - не выкладывает в профиль личные кадры, не рассказывает о личной жизни и не затрагивает темы воспитания единственного сына. При этом поклонники на страницах часто показывают личные фото Кароль.

Недавно на концерте исполнительница отличилась выбором наряда. Еще несколько дней назад артистке написали, что она заметно поправилась и, похоже, певица доказала, что это ошибка. В платье цвета металлик с внушительным, но аккуратным декольте, звезда исполнила любимые композиции.

Не обошли фанаты стороной данный образ, ведь артистка открыто похвасталась формами и даже сделала на них своеобразный, не слишком дерзкий акцент. Как правило, Тина Кароль подбирает со стилистами платья с одной запоминающейся деталью, что уже стало ее изюминкой.

"Супер фото с Тиной Кароль. Обожаем эту женщину" - пишет поклонник.

Напомним, популярная украинская певца Тина Кароль была замужем всего раз и ее историю любви знает каждый поклонник. В 2013 году артистка пережила сильную семейную трагедию - скончался ее муж Евгений Огир.

Вчера певица Тина Кароль вспомнила своего покойного мужа в день их свадьбы.В Стори певица показала трогательный кадр, видны их руки с обручальными кольцами. Также звезда добавила трогательную надпись.

Напомним, Молодая жена Павлика показала, каким модником растет их сын: "Сердцеед".

Как сообщала Politeka, Боржемская из "Зважені та щасливі" затронула языковой вопрос, разделив украинцев: "За что гибнут наши герои...".

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