Популярная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала о неожиданном подарке от мужа. Мужчина отправил возлюбленную и сына на отдых, тогда как сам остался в Киеве. Квиткова была удивлена подарку, но с радостью отравилась с ребенком в путь.

По словам девушки, было непросто добраться до пункта назначения, ведь часть дороги они простояли без движения. Тем не менее, оказавшись на месте, они наконец-то смогут отдохнуть. До этого Даша отказывалась узжать из страны и долгое время была под Киевом, хоть и боялась за ребенка.

«Лев. Яблоко. Море❤️‍🔥» - Пишет Даша под кадрами.

В сети обсудили: «😍 кайф!; я очень рада, что ты отдохнешь; Приятного вам отдыха 😍🌸☀️; Вы такая крошечная😍💘; Класс, хорошего отдыха 😍😍; Ох я там была, вспоминаю себе ту красоту, аж захотелось снова туда ❤️❤️; Какие котики ❤️; Какой сладкий мальчик!; Хорошего отдыха для пупсика 😍».

Ранее мы писали, с недавних пор Квиткова ходит на сайкл и начала больше времени проводить в зале. Под ритмичную музыку на велотренажере девушка проезжает не один км в компании таких же дам, желающих похудеть. Даша не скрывает - дается тренировка ей очень не просто, но она идет к цели.

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