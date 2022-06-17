Кума Дзідзьо Оля Цибульська розповіла про свій страх, який супроводжував її все свідоме життя.

Як пише Politeka.net, популярна співачка поділилася новим одкровенням. Цибульська розповіла, що, приїхавши зараз з провінції у велике місто, вона зрозуміла важливу річ.

Співачка зізналася, що працює з 14 років.

"І весь цей час я боялася зупинитися. Мені здавалося, що як тільки я зупинюся, все впаде і все зникне. Через цей страх я неодноразово вимотувала себе до крайності. І до крапельниць", - розговорилася Цибульська.

За її словами, саме цей страх змусив її вийти з декрету лише через 2 тижні після народження сина.

Однак, під час війни співачці довелося зменшити бурхливий ритм свого життя. За словами Цибульської, це розкрило її очі на просту істину.

"Я відчула, що заземлюватися можна. Від цього світ не розвалюється. Світ більше твоїх страхів і ти в цьому великому світі можеш і далі будувати щось велике. Я зрозуміла, як мені не вистачало пожити для себе, зробивши паузу", - розповіла Цибульська.

Вона зізналася, що все ще любить великі міста і хоче туди повернутися, але тепер не вона більше не боїться маленьких міст.

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