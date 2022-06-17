Кума Дзидзьо Оля Цибульская рассказала о своем страхе, который сопровождал ее всю сознательную жизнь.

Как пишет Politeka.net, популярная певица поделилась новым откровением. Цибульская рассказала, что, приехав сейчас из провинции в большой город, она поняла важную вещь.

Певица призналась, что работает с 14 лет.

«И все это время я боялась остановиться. Мне казалось, что как только я остановлюсь, все рухнет и все исчезнет. Из-за этого страха я неоднократно выматывала себя до крайности. И до капельниц», - разоткровенничалась Цибульская.

По ее словам, именно этот страх вынудил ее выйти из декрета спустя всего 2 недели после рождения сына.

Однако, во время войны певице пришлось сбавить бурный ритм своей жизни. По словам Цибульской, это раскрыло ее глаза на простую истину.

«Я почувствовала, что заземляться можно. От этого мир не разваливается. Мир больше твоих страхов и ты в этом большом мире можешь и дальше строить что-то большое. Я поняла, как мне не хватало пожить для себя, сделав паузу», - рассказала Цибульская.

Она призналась, что все еще любит большие города и хочет туда вернуться, но теперь не она больше не боится маленьких городов.

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