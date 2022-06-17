Как пишет Politeka.net, известный украинский радиоведущий поделился своим откровенным мнением в интервью Алине Доротюк.

Демин заявил, что верит в то, что все россияне виновны в войне, которую их страна развязала в Украине.

«Коллективно все россияне виновны. Ведь допустили то, что у них сейчас есть. С**кливо прикрыли своими хвостами свои же с**ки. И, наверное, те, кто не поддерживает бункерного, сейчас жалеют о том, что они тогда прикрыли», - рассказал ведущий.

Он допустил, что некоторые россияне могли не верить в то, что их бездеятельность приведет к настолько страшным последствиям. Демин признался, что и сам за день до войны не верил в то, что она может начаться.

«Может у них так же. Ну, типа: «Окей, пусть правит. Ну, мы же ничего сделать не можем». Это их дело. Ради бога! Они там сидят. Те, кто хотели выехать – выехали», - заметил ведущий.

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