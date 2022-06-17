Реперша Alyona Alyona нагадала українцям про те, скільки у них спільного з литовцями.

Зірка поділилася постом, спрямованим на зближення двох країн. У ньому вона згадала Литовську співачку Моніку, яка цього року представляла свою країну на «Євробаченні».

"Виступ Моніки на Євробаченні був одним з перших. Її виступ підкорив мене, а пісня назавжди потрапила до мене в плейлист. Литва була першою країною в Європі, де у мене був концерт. Зараз на виступи я беру з собою прапор України, який мені подарували в Литві", - розповіла Alyona Alyona.

У пості вона перерахувала ряд історичних фактів.

"Україна і Литва воювали разом і захищали свої землі від Орди і Московії. Україна і Литва разом боролися за незалежність під час революцій 1917-21 рр. Сталінський тоталітарний режим намагався знищити кращих представників українців і литовців у катівнях НКВС і ГУЛАГу. Литві, як і Україні незалежність в 1991 році далася дуже дорогою ціною, і саме через це народ Литви розуміє, що таке окупація Росії. Литва перша країна ЄС, яка повністю обірвала зв'язки з країною-окупантом і відмовилася від російського газу", йдеться в пості.

Варто відзначити, що Моніка, у співавторстві з якою створювався цей пост, з самого початку війни дуже активно підтримує Україну.

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